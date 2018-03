Branco Ampuero: Estamos mentalizados en mantener la punta

El zaguero de Universidad Católica Branco Ampuero aseguró que en el cuadro cruzado no se confían del mal momento por el que atraviesa Unión Española y solo piensan en vencer al elenco hispano para mantenerse como sólidos líderes del Campeonato Nacional 2018.

"Obviamente lo que más nos interesa es el partido del domingo que es Unión Española y pensamos solamente en eso. Vamos a ir quemando etapas a medida que el tiempo lo estime conveniente, pero te recalco que nosotros para este próximo partido nos queremos quedar con los tres puntos y poder seguir siendo líderes exclusivos", comentó el defensor en conferencia de prensa.

El zaguero indicó que "quizás están pasando un mal momento, pero para ellos debe ser muy motivante venir a San Carlos de Apoquindo, con un estadio lleno, tener la oportunidad de revertir su situación. Quizás ellos vienen con la mentalidad de poder llevarse algún puntito o los tres".

"Nosotros como equipo estamos muy sólidos, por suerte esta semana se integraron David Llanos y Diego (Buonanotte), así que de cara lo que va a ser partido contamos con plantel completo y estamos todos muy mentalizados en mantener la punta, que es lo que nos interesa", añadió.

Ampuero fue parte del micro ciclo de la selección chilena dirigido por Reinaldo Rueda y tuvo palabras para una eventual renovación.

"Durante el micro ciclo me entregué por completo y lo aproveché. Si viene el llamado o no, lo voy a recibir con la misma madurez, pero obviamente que si me llaman, sería mucho mejor, sino me quedo con que entregué lo mejor y me entregué por completo. Nosotros como jugadores tenemos que ganar mucha experiencia", indicó.

La UC y Unión Española se enfrentarán el domingo a las 20:30 horas en duelo válido por la sexta fecha del fútbol chileno.