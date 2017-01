Buljubasich: Logramos que el plantel de la UC se mantenga sólido

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, hizo un balance de las negociaciones llevadas a cabo por el elenco cruzado y aseguró que con las renovaciones realizadas y con la llegada del delantero Santiago Silva, se logró mantener un plantel sólido.

"Hay ocasiones en que un equipo que gana títulos, se desarma y que no se hacen los esfuerzos para que se mantenga el plantel. En este caso, logramos que sólo un jugador del equipo se vaya y que así el plantel se mantenga sólido", dijo el ex arquero en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Como dijo Mario (Salas) se vio la opción de traer a un jugador más, pero optamos por favorecer a quienes le dieron muchas alegrías al club y estén más contentos con nosotros", añadió.

El funcionario de Cruzados se manifestó en relación a la llegada de Silva pese a su edad y explicó la decisión.

"Nosotros trabajamos para tener jugadores en todos los puestos. Nicolás Castillo marcó diferencias y se fue, no es fácil formar jugadores... No todos los días salen jugadores del nivel o tan formados como para suplir a Castillo. Nosotros al momento de traer jugadores, hay algunos par ser revendidos, otros para potenciar a sus compañeros y lo de Santiago es reforzar un puestos importante", dijo.

Añadió que se mantienen en conversaciones con dos valores que terminan contrato a mediados de año, Enzo Kalinzky y Ricardo Noir.

"Hay conversaciones, estamos trabajando en eso con Kalinzky porque la idea es mantener la mayor cantidad de jugadores. Estamos conversando, pero no es fácil porque hay que revisar presupuestos, pero estamos en negociaciones", indicó.

¿Cómo se viene el semestre?

Buljubasich también se refirió a cómo se viene el semestre para la UC con el actual plantel y dice que están preparados.

"El semestre pasado jugamos 26 partidos el, y ahora tenemos 21 con el mismo plantel y en ese sentido, habrá partidos más espaciados, así es que en ese sentido es mejor", comentó.

De cara a lo que viene en Copa Libertadores, Buljubasich hizo un panorama para los equipos chilenos.

"Hay una realidad y a los equipos chilenos no nos ha tocado hacer buenos torneos internacionales, no así partidos. Quizás no se ven sobrepasados en los partidos, pero los objetivos no se han cumplido, sobre todo en relación a lo que consiguen con equipos de otras ligas que uno podría cuestionar", manifestó.

Por último, Buljubasich comentó el interés de Colo Colo Germán Lanaro y aclaró que siempre supieron de aquella opción, aunque dijo que desde antes ellos ya negociaban la renovación del zaguero.

"Pablo Guede en diciembre ya lo quiso llevar a San Lorenzo, y ahora nosotros sabíamos y más allá de lo que se dijo, nosotros veníamos conversando con Germán desde antes de que terminara el torneo. Nosotros estamos tratando de mantener a nuestros jugadores con contrato vigente", finalizó.