Buonanotte: Cuando mi padre despierte estará orgulloso de que viaje para poder jugar

El volante de Universidad Católica se sinceró con respecto a cómo compatibiliza su carrera en el cuadro estudiantil con la enfermedad de su padre, quien se encuentra internado en Argentina.

"Estoy seguro de que escucha. Le pongo los relatos de los goles y le cuento cómo salió. Cuando despierte va a estar orgulloso de que haya estado viajando para poder jugar", declaró en El Mercurio, donde destacó las facilidades que le dio el club.

"La UC me dio la libertad y creo que pedir el día de recuperación no tiene nada de malo, porque en el club confían en que soy profesional y saben que en la clínica de mi papá me tomo una hora para hacer el trabajo regenerativo", señaló tras revelar que viaja a su país natal cada vez que termina un partido con los "cruzados".

"Soy un agradecido de este club maravilloso, y mi compromiso es muy grande. Lo más fácil, sería irme para estar con mi familia, por todo lo que significa que mi papá esté internado", prosiguió el futbolista.

Luego, tras ser consultado sobre una supuesta baja en el nivel de su juego, Buonanotte apuntó a que "en el fútbol opina todo el mundo y hay mucha gente que nunca tocó una pelota".

La UC tiene campaña perfecta en el Campeonato Nacional 2018 y ya suma 15 puntos en cinco fechas.