Cristián Alvarez: Creo que Universidad de Chile va a ser el campeón del Clausura

El capitán de Universidad Católica, Cristián Alvarez, realizó un particular vaticinio respecto a quién será el campeón del Torneo de Clausura, debido a que cree que U. de Chile, archirrival de los cruzados, será el club que levante el título en este semestre.

En diálogo con La Cuarta, el jugador formado en San Carlos de Apoquindo fue consultado por la disputa del campeonato nacional entre los azules y Colo Colo y manifestó que "no tengo preferencia por ninguno, pero tengo una tincada y creo que la U va aser campeón. Creo que será así".

Respecto al presente cruzado, aseguró que "la Libertadores es muy importante para nosotros, espero que juguemos bien ante Atlético Paranaense el miércoles, ganar y esperar que nos den una mano en el otro partido (Flamengo vs. San Lorenzo)".

En cuanto a ir a la Copa Sudamericana, si terminan terceros en el grupo 4 de la Libertadores, manifestó que "es un premio de consuelo, es así. Pero pero sería quedar cuartos, sin nada".

Finalmente, aseguró que no tiene claro su futuro: "No tengo idea qué es lo que me depara el futuro. No he hablado nada. En esta semana hay que tomar decisiones".

La UC volverá a la cancha el miércoles, cuando reciba a Atlético Paranaense por la última fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores, a partir de las 20:45 horas (00:45 GMT), en San Carlos de Apoquindo.