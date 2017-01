Cristián Alvarez: Prefiero que se elija bien a los refuerzos y se demoren un poco

El capitán de Universidad Católica, Cristián Alvarez, habló este martes en el retorno de los cruzados a los entrenamientos y dijo que prefiere que la dirigencia se tome su tiempo para elegir a los refuerzos.

"Prefiero que se elija bien y que se demoren un poco. Que no se contrate solo por hacerlo, y fichar en los puestos necesarios. La dirigencia ve esto y nosotros no tenemos que meternos", acotó Alvarez en San Carlos de Apoquindo.

"El camino es elegir bien y con tranquilidad, ojalá que lleguen de acá a 10 días más. Pero las contrataciones no son fáciles, no son de la noche a la mañana. Se nos fue Nicolás Castillo, pero hay gente atrás que tiene ganas de hacer algo parecido, como David Llanos y Roberto Gutiérrez. Si llega otro, bienvenido sea", complementó.

Respecto a la restricción de solo tres refuerzos en este periodo de fichajes, cree que "es una desventaja fichar tan poco. Nos estamos dañando a nosotros mismos contratando solo tres refuerzos en diciembre cuando la Copa Libertadores la tenemos en dos meses más. Se puede contratar lo que uno quiera en junio, pero ahí no hay muchos objetivos. Lo que realmente importa es la Libertadores".

"Se pueden ir 10 jugadores y solo puedes fichar tres. No me gusta esto, espero que se modifique esta situación para el próximo año. Se debe resolver esta situación, que esto no funciona así. Estamos en Sudamérica, no en Europa. Acá todo es diferente, y las fechas también. Hay que mejorar el fútbol chileno y esto es una parte que debemos hacerlo", añadió.

La Copa Libertadores y el cierre de su carrera

En cuanto al grupo que tendrán en la Copa Libertadores, donde chocarán con San Lorenzo, Flamengo y el Ganador 1 de la segunda fase clasificatoria, manifestó que "es muy duro, pero es un lindo desafío. Si logras pasar la primera fase es porque dejaste atrás a grandes rivales. Tendremos que estar al ciento por ciento para estos partidos".

Respecto al fichaje de Darío Conca por su rival brasileño, apuntó que "es un buen jugador, aunque no sé como estará su nivel futbolístico. Si lo contrata Flamengo, es por algo. Siempre jugó bien, es demasiado habilidoso".

"Tendremos que enfrentarlo. Ellos se están reforzando para el torneo y querrán ganar el torneo, porque son un candidato. Los enfrenté en 2002 y les ganamos allá 3-1, con Juvenal Olmos en la banca", prosiguió.

Respecto a su futuro como futbolista, comentó que está "bien, me siento súper bien. Las vacaciones me renovaron. Cuando me levanté hoy dije 'puede ser la última (pretemporada), entonces hay que disfrutarla'. Estoy contento".

"Los objetivos que siempre soñé los he cumplido. Lo que venga para adelante será un premio que trataré de aprovechar en este club", declaró.

Finalmente, expresó que "se me acabará el fútbol quizás en seis meses, un año o un año y medio más. Quiero pasarlo bien en este último tiempo. No lo paso bien en mi trabajo, siempre estoy tenso y no puedo disfrutarlo. Quiero disfrutar de esto en mi último tiempo y estar más alegre".