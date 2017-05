Cristián Alvarez y sus últimos meses en el fútbol: Estoy triste por dejar lo que más quiero

El zaguero de Universidad Católica Cristián Alvarez se manifestó triste por anunciar su retiro del fútbol, que se hará efectivo a fines de este 2017, luego de renovar su contrato con el cuadro estudiantil.

De todos modos, el defensor aseguró que tiene intención de mantenerse en el equipo titular: "Me quedan seis meses. Los quiero disfrutar, quiero frenar un poco, pero también quiero pelear un puesto como siempre lo he hecho, voy a ir con este resto que me queda de fútbol a dar todo".

"No es fácil la decisión que se toma, estoy feliz por este paso que daré en los próximos seis meses, pero triste también por dejar lo que más quiero", agregó el experimentado jugador.

Alvarez se mantendrá ligado a la UC luego de dejar la actividad haciendo una pasantía en el club: "Me parece excelente la idea que me propusieron, ver al club de otro lado me llena como persona", expresó.

En Cruzados SADP tienen la intención de tener un similar destino para Milovan Mirosevic, quien de acuerdo al gerente deportivo, José María Buljubasich, "está analizando lo que quiere hacer".