Cristopher Toselli y los rumores sobre Pizzi: Sabemos cómo manejar las especulaciones

El arquero de Universidad Católica Cristopher Toselli salió al paso de los rumores que ponen a Juan Antonio Pizzi como posible nuevo entrenador de los cruzados y aseguró que en el plantel saben "manejar" el tema de las especulaciones.

Toselli apuntó que, por el mal momento del equipo en el Transición, es algo "normal que pase eso, no es nada nuevo y no me extraña. No me mueve el piso. Sé que así se maneja esto, es simple. Llevamos tanto tiempo en el fútbol que sabemos como se manejan el tema de las especulaciones. Cuando pase algo, opinaré al respecto".

Luego, se enfrascó en una discusión con un periodista sobre el tema de Pizzi: "El tema de las fuentes no creo hasta que no salga el nombre. Es muy fácil mentir. Es fácil inventar cosas y decir que es de una fuente. Personalmente, cuando hablan de un directorio sin dar el nombre, no lo creo".

"A veces le aciertan y a veces no. Eso es de cobarde. Si hay un sapo, es una cobardía terrible. Hay cosas que no se tienen que decir no más", agregó.

En cuanto al presente del equipo, Toselli comentó que son "conscientes y realistas de nuestra situación. Estamos lejos de los primeros puestos. Tenemos el objetivo de ir a una copa internacional y la derrota del fin de semana nos alejó de eso. Tenemos que ser optimistas, profesionales, responsables y tener personalidad para salir de esto".

"No queda otra que trabajar. No hay otra frase ni respuesta para eso. Tenemos un gran objetivo por delante, que es un gran clásico donde los dos equipos se juegan muchas cosas", añadió.

Finalmente, sobre el choque ante Universidad de Chile de este domingo, expresó que lo afrontarán "con muchas ganas y tratando de salir de este momento. Buscamos mejorar errores que nos han costado algunos partidos y sabiendo que enfrente tenemos un clásico que necesitamos ganar. Trabajamos para eso y creemos que nuestra gente merece un triunfo y el respeto por esto".