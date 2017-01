Diego Buonanotte: Desde que me fui de River que no encontraba un lugar tan bueno

El volante argentino Diego Buonanotte vive un gran momento en Universidad Católica, club con el cual salió campeón, y aseguró que desde su salida de River Plate que no encontraba un lugar donde se sintiera tan cómodo.

En diálogo con El Mercurio, Buonanotte expresó que "en la UC me salió todo como en los sueños... No esperaba que me fuera tan bien. Cuando el equipo anda y funciona bien, las individualidades se notan y resaltan más. Tuve la suerte de llegar a un equipo armado, donde se conocían todos, donde el grupo y la calidad humana son fantásticos".

"Desde que me fui de River que no encontraba un lugar tan bueno. Salí de River, una escuela donde se acostumbraba a ganar, y me tocó ir a España, a México, a equipos donde la prioridad no era salir campeón. Necesitaba eso, reecontrarme con mi fútbol y en la UC lo logré", añadió.

Además, reveló que es "muy amigo de Manuel Iturra. Estuvimos en Málaga y Granada. Siempre me decía que, por mi forma de jugar, el fútbol chileno me iba a quedar muy bien. En todas las charlas futboleras me decía lo mismo. Cuando tuve la opción de la UC no lo dudé, porque sé de todos los argentinos que han rendido acá. Y sé que a los argentinos en la UC los tratan fantástico".

Recordó, además, la polémica con Esteban Pavez y dijo que "la gente de la UC siempre me brindó su apoyo, pero después de ese momento sentí más cariño. Fue una manera de decirme que no bajara los brazos y que siguiera luchando".

Los momentos complicados de su carrera y su renovación

Respecto a los momentos complicados que vivió en su carrera, dijo que hubo momentos en que "me costaba levantarme de la cama para ir a entrenar. Y era porque no encontraba la motivación en el fútbol, en el equipo en que estaba, en los compañeros. Llegué a la UC y esa mala onda se fue. Hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto entrar a una cancha, jugar y salir campeón, pero también el entrenamiento e ir a una pretemporada".

Además, contó que le llegaron "ofertas de Qatar y Emiratos Arabes. No sabes el dinero que me ofrecían. A veces el dinero te mueve el piso, te hace pensar mucho en qué decisión tomar, porque te aseguras el futuro de tu familia, tus hijos y de los hijos de tus hijos. Pero la felicidad y la sensación hermosa de estar en la UC, y en Chile, no la cambio por nada".

Sobre su renovación, comentó que "fue muy fácil la negociación, porque me quería quedar y el club quería que me quedara. En Emiratos Arabes me daban más dinero que acá, pero no estoy en la UC por plata, sino por la felicidad de mi famila, la establidad y porque mis hijos están felices. Es la decisión más linda que tomé. Ojalá siga todo bien, pero si las cosas salen mal, seguiré pensando que fue la mejor decisión".