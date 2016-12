Diego Buonanotte: Esperemos estar a la altura de la Copa Libertadores

El delantero de Universidad Católica, Diego Buonanotte, hizo un alto en sus vacaciones para analizar los nuevos desafíos que los cruzados tendrán para la próxima temporada, en especial la Copa Libertadores, en donde quedaron en el Grupo 4 junto a San Lorenzo (Argentina), Flamengo (Brasil) y un cuarto cupo a definir.

El argentino explicó en declaraciones a Cruzados.cl que para su elenco será un desafío muy especial, además de destacar que se trata de un torneo muy importante para todos los cuadros que lo disputan.

"Para nosotros es especial, venimos de ganar dos campeonatos seguidos, una Supercopa. El grupo es difícil, uno de los más difíciles que hay: Flamengo y San Lorenzo son equipos muy conocidos, muy importantes".

"Falta el rival a definir, también son equipos muy duros que pueden ingresar al grupo con nosotros. Vamos a prepararnos de la mejor forma, a trabajar fuerte para afrontar los torneos que vengan por delante para hacer buen papel. Tenemos equipo, vamos a arrancar una pretemporada muy importante para todos nosotros, porque vienen lindos desafíos", añadió.

Con respecto al plantel, Buonanotte explicó que el equipo está más unido que nunca, ya que lograron los objetivos que se pretendían conseguir. "Todos demostramos estar a la altura de lo que es Católica. Yo no estuve en el primer campeonato que se logró, pero después, gracias a Dios, pudimos obtener la Supercopa y el Bicampeonato que era para entrar en la historia del club, lo pudimos lograr. Al equipo lo veo bien, demostró ser muy sólido, así que esperemos estar a la altura de lo que es una Copa Libertadores".

Hablando de su momento futbolístico, el jugador de la franja fue elegido como el Mejor Futbolista Extranjero para el Círculo de Periodistas Deportivos. Buonanotte manifestó que ha vivido muchas emociones y muy buenas experiencias durante su estadía en el país.

"Uno espera que las cosas salgan bien, poder estar a la altura de un equipo tan importante como Católica. Pero la verdad nunca me imaginé poder ganarme el cariño de la gente y poder yo tenerle tanto cariño a la gente. La verdad que todo Católica en general me ha brindado un cariño muy grande, que me ha llegado desde el primer momento", indicó.

"Estoy orgulloso, pero eso requiere de un trabajo grupal muy grande y eso es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a toda la gente del club, a los hinchas que me han hecho sentir importante, me han brindado su cariño para que yo pueda en la cancha mostrar a lo que yo vine a San Carlos, que es a jugar al fútbol y hacer las cosas bien. Estoy orgulloso, muy feliz, pero es gracias a mis compañeros", concluyó.

Extensión de contrato con Germán Lanaro

En la UC esperan ampliar el contrato que los vincula con el defensor chileno Germán Lanaro, el cual de momento dura hasta mediados del 2017.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, Cruzados prepara un documento que dejará a Lanaro como jugador de la UC hasta fines del 2018.

Además, se sumó el nombre del delantero argentino Lucas Albertengo, que milita en Independiente de Avellaneda y tuvo escaso aporte durante el 2016.