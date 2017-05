Diego Buonanotte: Me siento responsable de que Silva no haya convertido muchos goles

El volante de Universidad Católica Diego Buonanotte aseguró que se siente responsable de que el delantero cruzado Santiago Silva no haya convertido muchos goles en el semestre pasado, donde el cuadro estudiantil fracasó en el Torneo de Clausura y la Copa Libertadores.

En diálogo con La Tercera, Buonanotte explicó que "la autocrítica que hago es muy grande. Me siento responsable de que Santiago no haya convertido tantos goles. O quizás no tan responsable, pero me queda una sensación un poco amarga. Estoy tranquilo, eso sí, porque siempre intenté generar el juego que él necesita y lo sabe".

El volante espera que "de ahora en adelante, sí podamos ser la dupla que todos esperan o asociarnos mejor para que el equipo ande bien. Porque lo que realmente importa es que la Católica esté en lo más alto. Quien haga los goles da un poco lo mismo. Primero está el bien mayor, que es el club".

Luego manifestó que sabe que no jugó bien en el semestre anterior, pero acotó que "los rivales van conociéndote también. No es excusa, pero hubo partidos que, en mi caso, los rivales salían a marcarme mucho más. A no jugar el partido para no dejarte jugar a ti. Hay que adaptarse y es un tema que ya hablé con el entrenador para buscar soluciones".

"Como profesional tengo que ser capaz de solucionar esos obstáculos. Y como equipo tenemos que encontrar respuestas porque los rivales ya conocen nuestra forma de jugar. De cara al futuro tenemos mucho que mejorar", añadió.

La Libertadores y lo que viene

Sobre la actuación de la UC en Copa Libertadores, Buonanotte comentó que el el torneo internacional fue "raro para nosotros. Al principio pocos creían que la UC podía pelear. Era un grupo muy complicado en el papel. Después, por cómo se fueron dando los resultados, nos dimos cuenta de que estábamos para cosas importantes, pero cometimos errores muy graves que, en la Copa y a este nivel, no se pueden permitir".

En cuanto a si faltó refuerzos para competir a nivel continental, comentó que "siempre es importante reforzrase. Pero no me corresponde analizar el actuar de los demás. Tenemos un plantel bueno y recambio había. Tuvimos muchas lesiones también. Todo eso cuenta. Fueron pasando muchas cosas en el camino, pero el equipo estaba bien armado".

Además, comentó lo que busca el equipo para la siguiente campaña: "Apuntamos a recuperar nuestro nivel. A jugar a lo que sabemos jugar, como ya hemos demostrado".

"Ahora no tenemos competencia internacional, pero está la Copa Chile y el torneo nacional. El objetivo está claro: quedarse con los dos torneos. Además, como grupo también teníamos el objetivo de terminar primeros en la tabla acumulada para jugar la Supercopa y lo logramos", sentenció.