Diego Buonanotte: Nunca se me pasó por la cabeza dejar la UC

El volante de Universidad Católica Diego Buonanotte aclaró que nunca pensó en rescindir contrato con el club y comentó que se encuentra en Argentina apoyando a su familia por el delicado estado de salud de su padre.

"Con respecto a la posible desvinculación con el club, aprovecho de decir que nunca se me pasó por la cabeza algo así. No lo hablé con nadie. Jamás", declaró en diálogo con el sitio oficial de la UC.

"Estoy en contacto permanente con toda la gente del club. Me ha escrito el presidente y toda la gente. Estoy muy agradecido. Estoy súper agradecido de la institución, compañeros y cuerpo técnico. A los aficionados que me escriben por redes sociales. Agredecido por el cariño y apoyo que me dan. Jamás se me pasó por la cabeza dejar el club", insistió.

Buonanotte explicó que "estas semanas he estado en Argentina con el permiso del club y con todas las ganas mías de estar con mi familia y estar apoyando a mi papá. Sufrió un accidente cerebro vascular donde se encuentra en un estado muy complicado".