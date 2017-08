Fernando Cordero ante falta de gol: Si van a criticar a Silva debe ser igual con todos

El lateral de Universidad Católica Fernando Cordero se refirió a las criticas que ha recibido el delantero uruguayo Santiago Silva por los pocos goles que ha convertido desde su llegada al club, asegurando que los cuestionamientos deben ser hacia todo el equipo y no solamente para el centrodelantero.

"Silva se ve bastante bien. Es un jugador grande que maneja bastante bien el tema, no se calienta la cabeza. El presiona y corre, no nos podemos quejar de eso, pero si no ha tenido la suerte de marcar, tenemos que estar nosotros", comenzó apuntando el jugador.

"Somos un equipo, no nos basamos en el juego sólo para él, hay tres delanteros, tres volantes y dos laterales que debemos pasar al ataque, en los balones parados también debemos hacer goles. Si se le va a criticar a él debe ser igual con todos porque somos un equipo", agregó.

Respecto a las razones que pueden ocasionar la falta de goles, contó que "nosotros lo conversamos desde que llegó, creo que nos faltaba preguntarle dónde quiere los centros, dónde va a picar él y él nos pregunta lo mismo a nosotros porque no vamos a tirar los centros a la loca y que le llegue a cualquiera".

"Está el centrodelantero, los dos punteros que tienen que llegar a cerrar y cubrir las espaldas de Silva, están los volantes que deben llegar al área. Es una crítica que nosotros hemos conversado. Es básicamente un tema de concentración y esperamos que lo podamos superar", agregó.

Respecto a su rol en el equipo indicó que "ahora que yo estoy jugando de lateral al llegar a línea de fondo no debo llegar y tirar el centro, primero debo buscar un compañero y eso se tiene que trabajar y es un tema netamente de concentración".

Universidad Católica jugará el sábado a las 18:00 horas ante Unión Española en el Estadio Santa Laura por la segunda fecha del Torneo de Transición.