Germán Voboril: Tenemos que mejorar y ser más regulares para seguir por la senda del triunfo

El lateral argentino de Universidad Católica Germán Voboril se refirió al presente de su equipo, actual líder del Campeonato Nacional con campaña perfecta en cinco fechas, asegurando que para seguir en la senda del triunfo deben mejorar y ser más regulares en la cancha.

"Sinceramente hay que ser más regulares en la parte ofensiva. Quizás hemos logrado ser compactos como equipo, defensivamente creo que estamos haciendo bien las cosas", comenzó diciendo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Pienso yo que hay que ser más regulares, algo que por momentos hacemos, pero hay que mantenerlo más en la parte ofensiva con la tenencia de balón y siendo más punzantes a la hora de atacar", agregó.

En esa misma línea, Voboril apuntó sobre los cuestionamientos por el estilo de juego del equipo que "no me preocupa lo que digan los demás. Pero sí digo que si uno juega bien tiene más chances de ganar. Nosotros tenemos que mejorar para buscar eso, jugar bien que no significa jugar bonito, pero sabemos que tenemos que mejorar y ser más regulares para seguir por esta senda de triunfos".

El jugador también elogió a su técnico Beñat San José. "A mi manera de ver es muy bueno el trabajo que se está haciendo, la verdad es que desde el primer día de pretemporada se está entrenando muy bien", indicó.

"Hicimos una pretemporada espectacular, se trabaja muy bien en el día a día y yo creo que por momentos en los partidos se está notando la mano del entrenador. Por supuesto los resultados nos favorecen mucho y hacen que se pueda trabajar mejor todavía. Estamos por el buen camino y sabemos que tenemos mucho por mejorar", agregó.

El supuesto dopaje

Otro tema que tocó Voboril fue el supuesto dopaje que por un control de octubre pasado, algo que aclaró el club, pues la muestra por corticoides suministradas estaban dentro de lo permitido, por lo que en ningún caso arriesgo sanción.

"Sinceramente muy tranquilo, no fue más que un rumor. Enseguida salió a hablar el doctor (Fernando) Yañez de la situación y quedó todo aclarado. Fue nada más que un rumor, a veces no tienen de qué hablar y dicen cualquier cosa", apuntó.

"Yo sabía que no pasaba nada, que siempre hice todo en regla, el club enseguida salió a responder el rumor falso. Es un club importante, con un médico de jerarquía, que enseguida salió a respaldarme, eso me dejó muy tranquilo", sentenció.