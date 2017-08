José Pedro Fuenzalida: No es tan dramático estar a cinco puntos del líder en la tercera fecha

El extremo de Universidad Católica José Pedro Fuenzalida conversó este lunes con la prensa tras el empate 1-1 con Everton y le restó dramatismo a la posición de la UC en la tabla de posiciones, donde están ubicados en la 14ª ubicación con sólo dos unidades.

"Cuando van tres fechas y veo que estoy a cinco puntos del líder no me genera problemas. Quedan 12 fechas y si hacemos números no es tan dramático. Estamos preocupados de seguir sumando, de ahora empezar a convertir más goles, convertir las ocasiones que nos generamos y marcar diferencias", aseguró Fuenzalida.

"Somos conscientes del inicio de torneo que hemos realizado. Después del partido con Everton sacamos bastantes cosas positivas. Se mejoró bastante en el juego y en la creación de ocasiones. Claramente nos está faltando el gol. Es algo que sabemos y que debemos mejorar" añadió.

Luego apuntó que recién están en la tercera jornada del campeonato nacional y que "queda todavía mucho camino por delante, pueden pasar muchas cosas y somos conscientes de que en campeonatos anteriores no hemos tenido buenos arranques y cuando encontramos el nivel fuimos un equipo que siempre peleó".

Respecto al nivel en la cancha, el puntero analizó que "hemos ido de menos a más, pero encontramos una línea que nos ha llevado a hacer mejores partidos y son detalles los que debemos mejorar si queremos pelear el torneo, que es nuestro objetivo".

En cuanto a la suplencia de Santiago Silva, Fuenzalida comentó que "todo jugador con la trayectoria que tiene Santiago (Silva) no está conforme con no jugar. Eso es algo que todos esperamos de cualquier compañero que tenga muchas ganas de jugar y sumar. En su caso, lo veo con muchas ganas. Siempre es un jugador que anímicamente, con su forma y su manera, nos aporta mucho".

"Ahora que está afuera lo hace de la misma manera. No cambió absolutamente en nada. Es un jugador que para nosotros suma mucho y nosotros esperamos que siga así, que logre convertir los goles que necesita para seguir sumando confianza y aportando para el equipo", sentenció sobre el caso del delantero charrúa.

Por la cuarta fecha del Transición, la UC visitará a Santiago Wanderers en Valparaíso, a partir de las 11:00 horas (14:00 GMT).