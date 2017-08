Luciano Aued adelantó que Universidad Católica apelará por su expulsión ante U. Española

El volante de Universidad Católica Luciano Aued adelantó que el club apelará por la tarjeta roja directa que le mostró el juez Carlos Ulloa en la caída que sufrió el cuadro estudiantil ante Unión Española, el pasado sábado.

De acuerdo al jugador, quien se fracturó una costilla en la acción en la cual cayó sobre uno de los pies de César Pinares, la acción fue involuntaria y no tuvo voluntad de agredir.

"Fue en acción de juego. El club tomará medidas... apelar que no tengo intención de golpear. Me patino y caigo", señaló el jugador este lunes en conferencia de prensa.

"No me parece que tenga que tener un antecedente de la tarjeta roja con expulsión directa, cuando realmente no lo ameritaba, no sé si una tarjeta amarilla, porque paso muy lejos del jugador", comentó.

En dicha jugada, Aued siguió por algunos metros al jugador de Unión, le intentó arrebatar el balón y luego cayó sobre su pie izquierdo. El juez Ulloa lo sancionó con roja sin pensarlo dos veces.

De acuerdo a Aued, conversó con José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, al igual que con su timonel, Juan Tagle, por la apelación que pretenden llevar hasta el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

"Están siempre en las prácticas, apoyando. Día a día están acá. Hablamos por la apelación", señaló.

Católica cayó 1-0 frente a Unión Española en un partido en el que además sufrieron la expulsión de Benjamín Kuscevic, por doble amarilla.