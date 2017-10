Luciano Aued: El grupo está golpeado, pero viene un clásico y vamos a afrontarlo de la mejor forma

El volante argentino de Universidad Católica Luciano Aued se refirió al desafío que tendrá el equipo el fin de semana ante Universidad de Chile en el Torneo de Transición, un clásico que advirtió intentarán ganar, aunque llegan golpeados por la derrota sufrida ante Huachipato.

"La verdad que fue un golpe muy duro porque esperábamos sumar de a tres y arrancar con un envión de victorias y no lo pudimos hacer. Lógicamente que nos dolió muchísimo, el grupo está un poco golpeado, pero sabemos que viene un clásico y vamos a afrontarlo de la mejor forma", apuntó en conferencia de prensa.

En ese sentido, aseguró que "tenemos una semana linda de trabajo para pensar en la U y ver por donde se le puede lastimar y, lógicamente, con las aspiraciones y el deseo de hacer un buen partido y ganar".

Sobre Universidad de Chile, aseguró que "tiene jugadores importantes y de jerarquía, que sin duda marcan la diferencia. Dependerá de nosotros tomarlo bien, marcarlo como corresponde y sin crearles un ambiente en el que se sientan cómodos y nos saquen una diferencia".

"Cuando enfrentamos a Colo Colo teníamos jugadores de jerarquía al frente y los pudimos superar a lo largo del partido, no fueron tan influyentes. En este caso, esperemos poder hacer lo mismo, estar a la altura, controlarlos bien y ganar el partido que para nosotros es vital y fundamental. A partir de eso partir porque casi no tenemos más margen para un mal resultado", añadió.

Aued, también, deseó que David Llanos llegue en plenitud al choque del domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT). "Esperemos que pueda evolucionar bien, sobre todo David, para tenerlo en condiciones y pueda aportar desde el lado que vea el técnico que pueda hacerlo", apuntó.

Finalmente, el ex Racing criticó el arbitraje del choque ante Huachipato y deslizó una queja generalizada. "Lo de (Santiago) Silva se da después de una jugada que fue penal y no se sancionó y terminamos con un jugador menos. No quiere decir que eso haya influido directamente en el resultado porque los goles de Huachipato fueron legítimos y no tienen relación, pero sí creo que los fallos arbitrales nos han perjudicado, en el primer tiempo hubo otro penal claro que no se sancionó, en el segundo tiempo una mano", expresó.

"Les está costando cobrarnos cosas, pero esperamos que este domingo no suceda eso así que intentaremos ayudar a los árbitros para que puedan hacer un buen partido y para que no se vuelva a equivocar en nuestra contra", sentenció.