Mario Salas citó el proceso de Wenger en Arsenal: No sólo la victoria es síntoma de éxito

Bajo el mando de Mario Salas, Universidad Católica brilló el 2016 al consiguir el primer bicampeonato de su historia. Según el DT, proyectar un proceso a largo plazo es la respuesta para mantener los buenos resultados en el equipo "cruzado" y para ello recordó a Arsene Wenger, estratega que lleva 20 años a la cabeza de Arsenal en la Premier League.

"Es algo que no es sencillo, y como no es fácil, no se opta por ese camino. Yo a veces veo a (Arsene) Wenger, a mí me gusta mucho el tema de Arsenal, y Wenger puede llevar más de 20 años en Arsenal y ellos hace cuánto que no son campeones, pero Wenger sigue ¿Eso quiere decir que es malo? Entonces cuáles son nuestros parámetros de éxito", comentó Salas en diálogo con Central Fox.

"Me encantaría que el tema de los procesos, de los planes estratégicos, de los proyectos fuesen en el tiempo. Yo creo que todas las cosas cuando les das tiempo, los resultados son mejores. Tiene que estar bien preparada la institución para aguantar un proceso como este, porque no olvidemos que también pasamos malos momentos y que hubo un soporte por parte de la dirigencia", afirmó.

A su jucio, el regente de "la franja" insiste en que primero se tiene que estar bien preparado para asumir aquel tipo de desafío, ya que "hay todo un tema, por eso que el trayecto es tan entretenido, por eso los planes cuestan que se den porque requiere mucho trabajo, requiere mucha gestión, mucha claridad".

Universidad Católica ya se prepara para sus actuaciones en competencias de nivel nacional e internacional y para ello realiza su pretemporada en La Serena, aunque el delantero Roberto Gutiérrez no formó parte de la comitiva debido a la lesión en una de sus rodilla.

Pese a esto, el nacido en Curacaví realizará un trabajo de fortalecimiento en San Carlos de Apoquindo hasta el jueves para luego integrarse al plantel en la localidad norteña.