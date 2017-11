Mario Salas: Me juego todo partido a partido en Universidad Católica

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, aseguró este jueves que partido a partido se juega "todo" y que nunca ha tenido algún margen de error, a pesar de haber logrado un bicampeonato en el cuadro cruzado.

"Sin duda que me juego todo partido a partido. Esto ha sido así desde que llegué a Católica. Incluso hasta posterior a los mejores momentos que tuvimos, nunca sentí que tengo márgenes porque el fútbol no te los da. Por mucho que hayamos salido bicampeones o tener un gran año como el 2016, no siento que tenga las espaldas para hacer cosas", dijo Salas en conferencia.

Luego comentó que "el fútbol es presente, al igual que muchas cosas. Lo que importa es el hoy y lo entiendo, sé que pasa por eso. Lo mismo que me juego los últimos cuatro partidos, lo mismo que me juego ante San Luis, es lo que me he jugado en todos los duelos al mando de la UC".

En cuanto al choque frente a San Luis de Quillota, analizó que su rival "no ha andado en el último tiempo muy bien, al igual que nosotros. Pero es un equipo muy propositivo, que va hacia adelante. Es dinámico e intenso, tanto en la fase defensiva como la ofensiva. A nosotros nos ha generado hartos problemas".

El duelo entre cruzados y "canarios" se jugará este sábado 4 de noviembre, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

El futuro del fútbol chileno

En cuanto a la polémica por el próximo campeonato nacional, donde un grupo de clubes quiere volver al sistema de play-offs, Salas manifestó que no sería serio cambiar el hecho de que el siguiente campeonato sea anual.

"Yo estoy de acuerdo con que sea lo mejor para el fútbol chileno. Todo lo que se ha hecho este año ha sido en base a que el próximo año se juegue un torneo largo. No encontraría serio el hecho de cambiar esa situación. El sistema de campeonato es una base o un pie importante en el desarrollo de los equipos nacionales en torneos continentales", dijo.

También pidió analizar otras medidas impuestas en el pasado: "Este tema de los sub 20 debe ser un tema que se vuelva a evaluar. Hay una serie de cosas importantes que deben ser vistas con un objetivo que sea el bien común".

Finalmente, el DT cruzado criticó que "durante años se ha privilegiado a la selección por sobre el campeonato, desde la época de Jorge Sampaoli. Eso tuvo un costo. Potenciamos a un grupo de jugadores que obtuvo grandes logros en desmedro del campeonato nacional".