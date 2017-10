Mario Salas: No sentirnos favoritos en el clásico ante la U sería un problema

Mario Salas, técnico de Universidad Católica, anticipó el duelo frente a Universidad de Chile por una nueva jornada del Torneo de Transición.

El estratega aseguró que "no sentirnos favoritos en el clásico ante la U sería un problema", agregando que su equipo siempre "va al frente, propone, es protagonista y trata de asumir el control de los partidos".

A su vez, añadió que el hecho de dirigir a los precordilleranos "uno asume el riesgo de que somos un club grande y que somos favoritos en cada uno de los partidos", indicando que enfrentarán a un cuadro azul que "reúne características parecidas a la de nosotros".

Salas destacó que la U posee un mediocampo "fuerte, un bloque defensivo que es de selección nacional", expresando que en su equipo respetan a los laicos, pero que "nosotros vamos a ir a lograr esos tres puntos y haremos lo posible por concretarlo".

Su continuidad en el club

Consultado sobre los rumores acerca de su fin de ciclo al mando de la UC, el entrenador afirmó: "Aún me quedan muchos clásicos por vivir acá. Llevo muchos años en el fútbol, me levanto cada mañana con muchas ganas y siendo un privilegiado de la vida".

También reconoció que "yo hago lo que me gusta. cada vez que entro a una cancha soy feliz en lo que hago. No gasto energía en lo que viene, no me proyecto mucho".

"El presente que tengo me encanta, con desafíos tremendos y trato de hacer todo lo posible para que el presente de Catolica cambie", agregó Salas.

Respecto al equipo que alineará en el clásico universitario, se mantienen las dudas de David Llanos y Diego Vallejos, quienes serán evaluados en los próximos dos entrenamientos. Además, ya están descartados Diego Buonanotte (razones personales) y Santiago Silva (suspendido por dos fechas).

De esta forma, la formación de la UC debe ser con Cristopher Toselli; Cristián Alvarez, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Germán Voboril o Fernando Cordero; Luciano Aued, Carlos Espinosa, César Fuentes o Carlos Lobos; José Pedro Fuenzalida, Jeisson Vargas; David Llanos.

Universidad Católica visitará a Universidad de Chile el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Nacional por la undécima fecha del Torneo de Transición.