Mario Salas quiere a Angelo Henríquez y Mauricio Victorino en Universidad Católica

El director técnico de Universidad Católica, Mario Salas, ya está buscando refuerzos para el Torneo de Clausura y la Copa Libertadores y tiene dos prioridades. Se trata del delantero de Dinamo Zagreb Angelo Henríquez y el defensor uruguayo Mauricio Victorino.

Al Aire Libre en Cooperativa informó que el entrenador de los cruzados está haciendo lo posible para convencer al atacante y ver la posibilidad de sumar al defensor de Nacional de Montevideo.

El interés por Henríquez de parte Marios Salas no es nuevo, pues el técnico lo conoce desde la selección chilena sub 20 y lo quiere como reemplazante de Nicolás Castillo, aprovechando que el delantero no ha tenido toda la regularidad que quisiera en Dinamo Zagreb de Croacia.

A Victorino, en tanto, lo quiere para reforzar la defensa del equipo que viene de conseguir el primer bicampeonato de su historia.

El mundialista en Sudáfrica 2010 con la Celeste viene de ser campeón con Nacional de Montevideo bajo el alero de Martín Lasarte a sus 34 años y pese a que defendió la camiseta de Universidad de Chile entre 2009 y 2011, Salas lo quiere de vuelta en Chile, pero ahora en la UC.