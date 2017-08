Mario Salas: Se empata un partido que debíamos haber ganado

Mario Salas, entrenador de Universidad Católica, no escondió su desazón por igualar 1-1 ante Santiago Wanderers, en el Estadio 'Elías Figueroa', y aclaró que "este partido lo perdemos nosotros".

"Creo que fue un partido que perdimos nosotros. Íbamos ganando, teníamos un hombre más, pero cinco minutos antes del gol de Santiago Wanderers ellos nos metieron en nuestro arco sin una presión asfixiante. Se venía venir esta situación, que podía haber una opción clara de ellos de gol", partió señalando el DT cruzado.

"Los últimos quince minutos nuestros no fueron de la mejor forma. Perdimos la pelota y el control del partido. No supimos clarificar y eso nos lleva a perder balones cuando incluso estábamos mejor posicionados. Nosotros somos un equipo que debe estar cien por ciento concentrado", agregó.

Sobre el gol de Matías Fernández (92') para igualar el marcador, Salas expresó que "el tanto pasa porque se pierde la marca y hay poca comunicación en el campo. Se empata un partido que debíamos haber ganado. No solo pasa por los jugadores, sino por decisiones del cuerpo técnico".

También, se refirió a las modificaciones que realizó antes y durante el encuentro ante el elenco 'caturro'. "Los cambios antes del partido funcionaron bien. (Jeisson) Vargas, en la posición que lo utilizamos, lo realizó bien. Pero quedamos al debe durante las modificaciones en el partido".

Al ser consultado sobre la campaña del equipo mencionó que "estadísticamente, estamos mejor. El torneo pasado teníamos tres puntos en cinco partidos, ahora tenemos tres puntos en cuatro partidos".

"Tenemos que seguir mejorando como equipo, pero no encontramos el punto exacto para superar estos problemas. Más que en lo cuantitativo, me fijo en lo cualitativo. Ahí está el tema que representa un desafío grande para nosotros. Estamos muy dolidos porque no era un partido para empatarlo, si no para ganarlo y bien. Pero estamos con la esperanza de ganar", concluyó el entrenador de Universidad Católica.