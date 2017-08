Mario Salas tras caída con Unión Española: Haremos lo posible para salir adelante

Universidad Católica jugó mal ante Unión Española y el primero en reconocerlo fue Mario Salas. El técnico de los "cruzados", tras la derrota sufrida en Santa Laura, analizó el choque y aseguró que tienen un "gran desafío" para arreglar el mal inicio de campeonato.

"Hay que ver cómo salimos de esto. Tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar con lo que tenemos. Hemos tenido malos comienzos de campeonato y haremos todo lo posible por salir adelante", afirmó con autocrítica.

Sobre el desarrollo del compromiso, fue claro y escueto: "No fue un buen partido, nunca encontramos el camino para doblegar la disciplina táctica que tuvo Unión Española".

Finalmente, se refirió al decisivo partido por Copa Chile con Rangers a mitad de semana y el duelo contra Everton la próxima semana, asegurando que "ahora vamos a ver de qué estamos hechos"

"No tengo ninguna duda de que vamos a salir de esto. No vamos a renunciar ni vamos a decaer. Nos duele, pero no vamos a renunciar", concluyó.