Mario Salas y la búsqueda de un lateral izquierdo: Voboril es el que más me gusta

El director técnico de Universidad Católica, Mario Salas, reconoció su interés en contar con el lateral izquierdo argentino Germán Voboril, a quien espera cuanto antes para reemplazar a Alfonso Parot, pero dijo que aún no está en condiciones de confirmar su llegada.

"Queremos que el reemplazante de Alfonso llegue lo antes posible. -Voboril- es el que más me gusta, pero no estamos en condiciones de decir que es el que llega. Ustedes saben que hasta que no se define toda la situación, tratamos de no especular. Pero sí, es el que más me gusta", manifestó.

De acuerdo a la información que entregó Al Aire Libre en Cooperativa, el jugador logró destrabar su salida de Racing y la próxima semana puede llegar a la escuadra estudiantil.

Cambios en el ataque

De cara al desafío con que los "cruzados" debutarán en el Torneo de Transición, frente a U. de Concepción, Salas prepara cambios en ofensiva, donde removerá del equipo titular a Santiago Silva y Diego Vallejos. Sobre el ariete argentino, señaló que tiene el mismo crédito que el resto de sus compañeros.

"Tiene el crédito de todos los demás jugadores. Responde a un plantel, lo tiene bastante claro. No se trata de créditos, se trata de merecimientos. La responsabilidad recae sobre el cuerpo técnico", indicó.

Por ello, la UC formará con Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Fernando Cordero; César Fuentes, Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida, Carlos Espinosa; Jeisson Vargas y David Llanos.

El partido está programado para el sábado a las 20:30 horas (00:30 GMT) en San Carlos de Apoquindo.