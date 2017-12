Matías Dituro confirmó oferta formal de la UC y manifestó su interés por llegar

Universidad Católica realizó una oferta formal a Bolívar de Bolivia por el arquero argentino Matías Dituro. Así lo confirmó a Al Aire Libre en Cooperativa el propio jugador, manifestando sus ganas de llegar a San Carlos de Apoquindo.

"Lo único que nosotros tenemos es una oferta de Universidad Católica que se la pasaron a mi represetante y él se la pasó a Bolívar. Así que están en negociaciones, yo ahí no me meto ni pregunto mucho salvo cuando haya algo más concreto que definir", expuso Dituro.

"No me gusta meterme en esas situaciones porque es un poco desgastante para el jugador, pero obviamente hay interés mio y lo manifesté, quiero jugar en Universidad Católica", agregó el ex Deportes Antofagasta.

Matías Dituro contó además que no tiene cláusula de salida, por lo que todo depende de las tratativas entre los clubes y de su propio interés de volver al fútbol chileno.

"La oferta llegó entre ayer (martes) y hoy, hay que esperar para ver que pasa y como se den las negociaciones. Yo no tengo cláusula de salida en Bolívar, entonces no hay un monto alto como dicen, eso es mentira. Depende mucho de la voluntad del jugador", sentenció.

De esta forma, todo está encaminado para que el futbolista de 30 años se transforme en el reemplazante de Cristopher Toselli en el arco de Universidad Católica.