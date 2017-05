Milovan Mirosevic: El equipo está capacitado para seguir en la Copa Libertadores

El mediocampista de Universidad Católica Milovan Mirosevic aseguró este martes que el elenco cruzado está capacitado para seguir con vida en la Copa Libertadores, a una semana del trascendental duelo ante Atlético Paranaense.

"No pasa por mi cabeza que el equipo deje de estar en la competencia. El equipo está capacitado para seguir en la Copa Libertadores", aseguró Mirosevic en conferencia de prensa.

Añadió que "para el club es muy importante una clasificación como ésta en todo ámbito, pero como jugador del equipo me hubiese encantado estar en esta misma posición y seguir peleando en el torneo nacional".

Luego aseguró que la Libertadores es "el objetivo más importante que nos queda. Para mí también sigue siendo importante ser el mejor equipo de la tabla anual, creo que eso dice mucho y tenemos la posibilidad todavía de optar por un cupo para la Supercopa".

El torneo nacional

Pero antes de jugar ante Paranaense, el cuadro de Mario Salas enfrentará a Deportes Iquique el sábado y el volante manifestó que "si bien hay un partido crucial en la Libertadores el miércoles, primero es éste y, personalmente, eso de elegir partidos es cuando se empieza a perder todo".

Tras quedar relegados en la lucha por el título, Mirosevic apuntó que "era imposible no darle importancia al torneo nacional y el hecho de lograr el tricampeonato fue un objetivo que nos pusimos y lógicamente que nos decepciona porque íbamos por ello también",

"Siento que teníamos un plantel como para pelear los dos torneos y así fue. Estamos a dos fechas del final del Clausura y estuvimos peleando hasta la fecha pasada", complementó.

Respecto a una autocrítica por el nivel mostrado, expresó que "nos costó mantener una regularidad en nuestros buenos momentos. Eso lo analizaremos acá adentro. Cometimos más errores que el semestre pasado y por eso estamos en la posición que tenemos".

Consultado por las declaraciones de Hugo Droguett por los incentivos, Mirosevic mantuvo distancias sobre el tema: "Está penado. No se puede realizar. Mi opinión es que no va por ahí (el hecho), pero entiendo que es algo que no se puede hacer".

Su retorno y futuro

También tuvo palabras por su retorno a las canchas tras varios meses apartado por problemas físicos y se mostró feliz por volver a jugar.

"Estoy muy contento por eso, porque me preparé y fue larga la espera, pero contento por la suma de minutos y volviendo a agarrar ritmo, porque no es lo mismo que entrenar, así que contento por ese lado, sabiendo que eso sigue siendo algo secundario. Lo importante es que el equipo vaya consiguiendo resultados", aseguró.

En cuanto a su futuro, puso mesura sobre una posible renovación: "Quedan tres partidos y estoy disfrutando mucho este momento. Ya habrá tiempo para definir eso. Se están jugando cosas muy importantes para pensar en eso. Es mejor así, porque el equipo está muy enfocado en la Copa Libertadores y en el torneo nacional".

La UC enfrentará a Iquique, por la penúltima fecha del Torneo de Clausura, a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) del sábado en el Estadio San Carlos de Apoquindo.