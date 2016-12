Nicolás Castillo: Estoy orgulloso de lo que hice en la UC

El delantero Nicolás Castillo dijo que estuvo muy orgulloso por el 2016 que tuvo en Universidad Católica, el cual dejó para convertirse en jugador de Pumas tras ser bicampeón y bigoleador con el conjunto estudiantil.

"Tuve la oportunidad de despedirme de mis compañeros, cada uno me dio sus palabras. Me voy agradecido de esta gente, del plantel, de esta familia que formamos. Aprendí mucho de algunos que no se ven tanto en la tele, Franco (Costanzo), Milovan (Mirosevic), Pájaro (Roberto Gutiérrez)", señaló en entrevista con el sitio oficial.

"Me voy contento, era esto a lo que vine, ser campeón. Me quedé para ser bicampeón y lo logré. Estoy orgulloso de lo que he hecho y del plantel que tenemos, esperemos que los compañeros puedan ser tricampeón. Desde donde esté voy a apoyarlos y darles mucha buena vibra", agregó el ariete.

"A toda la gente de Católica quiero agradecer por el apoyo; sin ellos, sin la confianza que me dan, no podría haber hecho tantos goles, buenas actuaciones que me llevaron a ser nominado a la selección", indicó.

Sobre sus sensaciones tras dejar el club, Castillo dijo que "redondear un año que practicamente fue soñado, con tres copas de cinco, fue algo que queríamos todos y con mucho sacrifico y esfuerzo salimos adelante. Estamos contentos de lograr estos títulos".

Castillo marcó 29 goles este 2016 durante su paso por U. Católica, en el cual logró dos títulos con la escuadra en la cual se formó.