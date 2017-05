Roberto Gutiérrez: Me gustaría continuar y por qué no terminar mi carrera en Universidad Católica

El delantero de Universidad Católica Roberto Gutiérrez confesó que tiene la intención de mantenerse en el cuadro precordillerano, para lo cual debe renovar su contrato que finaliza a mediados de este 2017 y además deslizó la opción de terminar su carrera en el equipo estudiantil.

"En este caso no se me ha acercado nadie de Cruzados para manifestarme la intención de renovar el contrato, pero puede llegar en cualquier momento. Me gustaría continuar en la institución y por qué no terminar mi carrera en Universidad Católica", declaró en conversación con La Tercera.

Gutiérrez también abordó su escasa continuidad en el elenco que dirige Mario Salas, pero destacó que respondió cada vez que fue requerido, como en el último clásico ante la U, donde anotó dos goles.

"Creo que ha sido el torneo más complicado de mi carrera, porque estar fuera ha sido netamente por un tema de decisión técnica y no de lesiones. He estado a la par de mis compañeros. Sólo falté en la primera fecha, ya que venía saliendo de una lesión del año pasado", argumentó.

"Uno tiene que trabajar silenciosamente. No me ha tocado jugar mucho y en los momentos en que se me ha dado la posibilidad, he podido responder", prosiguió y luego dijo que no le ha pedido explicaciones al DT por este motivo.

"Ni a él ni a ningún otro entrenador le he pedido explicaciones de por qué no juego. Tengo que ser bastante respetuoso del trabajo de ellos. Tengo que ganarme mi espacio con trabajo y entrenamiento. Esa es mi labor", indicó.

Además, comentó su lucha por el puesto con el uruguayo Santiago Silva: "Sea la persona que sea, hay que dejar de lado el nombre. Hay que ponerse más en la situación del jugador de fútbol. Todos sabemos las condiciones que a veces nos toca enfrentar y eso es indudable. Uno acepta las reglas del juego, sabe como son".

Para cerrar, Gutiérrez dijo que la UC tiene aún opciones al título: "Así como está el torneo, no es descabellado ilusionarse. Mientras tengamos las posibilidades matemáticas, seguiremos luchando".

El partido con Flamengo

Este miércoles la UC juega ante Flamengo por la quinta fecha del Grupo 4 en Copa Libertadores, en un duelo en el cual necesitan sumar de a tres, en el mítico Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

"Será duro, contra una potencia sudamericana, donde tenemos la chance de clasificar. Tenemos confianza de que podemos traernos los tres puntos, por qué no. Sabemos también que un mal resultado combinado con un buen resultado de Paranaense nos puede dejar automáticamente eliminados", explicó.

"Será primera vez que juego en el Maracaná. Esperemos que sea histórico. Como persona me voy poniendo sueños día a día. El sueño de esta semana es ganar en el Maracaná, convirtiendo el gol del triunfo", finalizó Gutiérrez.

La UC se mide con el "mengao" este miércoles a las 21:30 horas (00:30 GMT).