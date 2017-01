Roberto Gutiérrez: Mi titularidad se puede ver afectada, pero cuando vuelva estaré al cien

El segundo semestre de 2016 fue complicado para Roberto Guriérrez. El delantero visitó junto a Universidad Católica a O'Higgins en la segunda fecha del Torneo de Apertura 2016 y debió salir del partido por una lesión. Finalmente estuvo alejado de las canchas durante seis meses.

"Para uno, como jugador, no es cómodo estar mirando desde afuerra y salirte del grupo, pero lo tomé bien, aunque al principio no quería estar haciendo un entrenamiento aparte con los kinesiólogos y el preparador físico. Pero fue la determinación correcta", relató el artillero en entrevista con El Mercurio.

"Me puedo ver perjudicado (en la titularidad), pero sé que cuando vuelva estaré al cien. Diferente sería continuar con las molestias, aunque me dolió no haberme ido con mis compañeros a la pretemporada. Ahora mi idea es poder jugar en Católica todo lo que venga. Tengo confianza", aseveró.

Los problemas físicos fueron un tema recuerrente para el oriundo de Curacaví, pero Gutiérrez las asume como una de las "complicadas" caras que tiene el deporte.

"Uno siempre quiere estar jugando, pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas. Me recuperé de un desgarro y entrené un mes de forma normal, justo cuando el equipo mejor anduvo y Mario Salas prefirió Mantener a los que venían ganando. Y después me volví a lesionar, esta vez en una jugada con Enzo Kalinski en un entrenamiento, que me provocó un esquince en la rodilla que me sacó del torneo", explicó.

El aporte de Santiago Silva y el tricampeonato

Santiago Silva fue el primer refuerzo para los "cruzados" este año. El uruguayo de 36 años viene a ocupar el papel que dejó libre Nicolás Castillo en la delantera tras su partida a México y según Gutiérrez, su estilo de juego permitirá al equipo continuar con la impronta ofensiva que les permitió conseguir su primer bicampeonato.

"Con la trayectoria que tiene y con sus características, nos permitiría seguir en la misma línea que teníamos cuando estaba el 'Nico' Castillo", relató.

Además, en la UC no se intimidan ante el desafío de conseguir una tercera corona consecutiva, algo que Gutiérrez afirmó que será difícil, ya que "los clásicos van a ser bastante importantes, también habrá equipos muy duros, como Unión Española, Audax, Huachipato o Iquique", aunque "la idea es que nosotros empecemos de la mejor manera".

El delantero, quien no estará en el enfrentamiento preparatorio que tendrá Católica ante Rosario Central este viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT), tomó acción en torno a los incendios que afecta a diversas regiones del país con una actividad a beneficio para ir en ayuda de los damnificados.