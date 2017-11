Salas y los cantos de hinchas en su contra: No me afectan, la gente tiene derecho a expresarse

Mario Salas está viviendo su momento más crítico como técnico de Universidad Católica. Este sábado el cuadro cruzado sumó su tercera derrota consecutiva tras perder con San Luis y los hinchas exigieron la salida del "comandante" con duros cánticos en su contra.

En la rueda de prensa, Salas fue consultado por este incidente, pero se mostró calmado: "No me afectan los cánticos. La gente tiene derecho a expresarse".

"Me parece justificado, es una especie de catarsis a lo que sucede en Católica en este momento", agregó.

En la misma línea, volvió a descartar una renuncia: "No me voy a cansar, no me voy a rendir. Trataré de hacer lo posible para que Católica gane el próximo partido".

Respecto al partido con los "canarios", reconoció que no jugaron bien, pero que "hubo actitud".

"Los equipos nos llegan muy poco y nos hacen daño. Y estamos llegando mucho y no hacemos goles. Es algo repetitivo que tenemos que mejorar"

Finalmente, se refirió a las disculpas que ofreció Fernando Cordero a los hinchas en declaraciones al CDF, y aseguró que eso demuestra la grandeza y humildad de sus jugadores. "Me saco el sombrero ante este grupo", sentenció.