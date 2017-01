Santiago Silva: Como delantero ofrezco la mayor cantidad posible de goles

El delantero uruguayo Santiago Silva prometió "la mayor cantidad posible de goles" en su presentación como el primer refuerzo de Universidad Católica para el 2017, donde además aseguró que se encuentra en plenas condiciones físicas para afrontar el desafío de reemplazar a Nicolás Castillo.

"Me gusta jugar con presión, me encanta, y hay que demostrarlo. Castillo dejó su rastro en la institución y eso es muy bueno", declaró el atacante.

"Vengo a hacerlo de la mejor manera. Estoy muy motivado, en una etapa de mi carrera en que vivo las cosas diferentes y el tema de la presión no es importante. Lo voy a hacer excelente y ofrezco como delantero la mayor cantidad de goles posible", complementó.

Luego, el "charrúa" se refirió a las comparaciones que surgieron con la figura de Alberto Acosta, histórico ariete de la UC: "Es una comparación difícil y uno como delantero viene a hacer lo mejor. Está bueno que se compare, pero es difícil. Intentaré hacer lo mejor como delantero y como delantero que soy tengo que convertir goles, dejar lo máximo en la cancha y hacerlo de la mejor manera".

Para contar sobre los pasos que siguió para incorporarse al cuadro "cruzado", Silva sostuvo que primero habló con José María Buljubasich, gerente técnico del club, y luego con el entrenador, Mario Salas.

"Desde el primer minuto me dieron la tranquilidad para solucionar el problema en la institución que estaba anteriormente -Banfield-. Después fue una charla me dejó tranquilo".

"La motivación de venir a un país que está bien estructurado en lo futbolístico, en temas de organización y luego a donde venía, una institución grande, me motivó desde el primer momento. Me encuentro excelente, bien físicamente", complementó.

Además de señalar que "cuando deje de sentir" el fútbol como lo hace, "no voy a jugar más", el ex Vélez Sarsfield apuntó a que "yo me tengo que adaptar al grupo, no el grupo a mí. Soy una persona sencilla, humilde, trabajadora" y destacó que los jugadores del equipo "se han comunicado conmigo".

"Es una experiencia nueva para mí,enorme. Lo veo muy bueno, el bicampeonato que obtuvieron es excelente, la prioridad es uno ponerse bien y adaptarse para lo que viene, sea el campeonato local y la Libertadores. Es importante, me motiva mucho y quiero estar bien preparado para ambas cosas".

"Soy un jugador con mucha entrega, que vive cotidianamente lo que hace, con experiencia, que lo va a vivir con el grupo. Obviamente convirtiendo goles. Lo que he hecho en mi carrera, de mejor manera o intentando buscando soluciones y optimismo, siemrpe ayudando a los más chicos y a los más grandes", señaló.

También habló sobre su polémica salida de Banfield, club que le adeudó dinero por varios meses: "Soy un agradecido al fútbol argentino, pero vienen pasando cosas que los clubes no pueden sostener lo económico, dependen mucho de la televisión. Es eso, básicamente, cuando hay problemas económicos se adeudan los clubes".