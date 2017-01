Santiago Silva: "Con Universidad Católica sólo me falta firmar"

El delantero uruguayo Santiago Silva anunció que está a una firma de ser el reemplazante de Universidad Católica y que viajará prontamente a Chile para sellar el acuerdo para sumarse a la institución capitalina.

En diálogo con el programa "Indirecto" de TyC Sports, Silva comentó que "con Universidad Católica solo me falta firmar; voy a viajar en las próximas horas a Chile".

Respecto a su salida de Banfield, club al cual dejó por problemas de pago de su salario, comentó que "hubiese querido salir de otra forma y no pasar lo que pasamos... fue un desastre cotidiano. Viví cosas que no pensaba y los referentes tuvimos un desgaste muy grande. Mi reclamo a través del gremio molestó, pero la realidad es que no cobrábamos desde agosto".

"Dejé todo, estoy muy tranquilo por mi entrega y por lo que le di a Banfield, pero en la vida hay que tomar decisiones", añadió el ariete charrúa.