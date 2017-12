Universidad Católica tiene interés en el arquero Gabriel Arias de Defensa y Justicia

Universidad Católica está interesada en el portero de Defensa y Justicia Gabriel Arias, quien es de nacionalidad argentina, pero tiene lazos con Chile debido a sus abuelos.

El golero fue sondeado por Jorge Sampaoli para la selección nacional en el 2015, según recordó Al Aire Libre en Cooperativa, y luego, cuando asumió en la "Albiceleste" también quiso citarlo.

El jugador se encuentra en la ciudad de Temuco realizando algunos trámites y siempre fiel a Cooperativa, puede aprovechar su viaje para conversar con la gente de Cruzados, que busca un reemplazante de Cristopher Toselli.

Dituro y Barreto

Pese al interés de la UC en el golero trasandino, quieren contar con Matías Dituro, quien milita en Bolívar, por quien realizaron averiguaciones según confirmó su representante, Paulo Roberto de Souza.

"Fue una llamada, preguntando la situación del jugador y el tema contractual. Si es conveniente para el club, se contactará. No podemos decir que es formal, porque no hay un documento, apenas consultaron temas contractuales y si Matías está dispuesto a ir", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

Además habló el representante del paraguayo Diego Barreto, Miguel González, quien pidió dejar Olimpia para tener más opciones de jugar debido a que alterna el pórtico con Librado Azcona.

"Oficialmente Católica no -habló con nosotros-, pero sí terceras personas, un empresario que conozco porque hice muchos negocios con él, pero oficialmente no. Pidió su salida a Olimpia, porque quiere jugar e intercambia con Azcona, quiere jugar y no es porque Olimpia pidió su salida, él la pidió para poder jugar en otro equipo", explicó el empresario.