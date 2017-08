Agente de Jara: No deja de ser atractivo jugar en Boca, pero no hay ofertas por él

El representante de Gonzalo Jara, Alan Silberman, comentó la situación del zaguero y aseguró que si bien es tentador partir a Boca Juniors, no hay una oferta formal por el defensor perteneciente a Universidad de Chile.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el agente del seleccionado nacional explicó que "no deja de ser atractivo para cualquier futbolista profesional jugar en Boca".

"No te puedo contestar por Gonzalo mientras no se hable de una potencial oferta, la cual de momento no existe", añadió el agente, quien explicó que "los rumores nacen en medios de Argentina, en versiones de prensa de allá y en canales de Boca en internet".

Silberman explicó que de concretarse algún interés "habría que analizar varios factores, partiendo por Gonzalo, que debe ver su interés personal".