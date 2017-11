Angel Botto: En mi visión, la acción de Pinilla no está contemplada en la normativa del Tribunal

Quien fuera presidente del Tribunal de Disciplina por 21 años, Angel Botto, se refirió al incidente que protagonizó Mauricio Pinilla con un fotógrafo del Diario La Cuarta, asegurando que bajo su visió, el delantero no arriesga sanción por romper la cámara del reportero gráfico.

"La verdad es que yo no la veo con una sanción que este tipificada dentro de la normativa del fútbol nuestro. Más bien veo una acción que genera daño al patrimonio de un tercero y habrá que establecer primero si fue una acción voluntaria y el dueño del objeto debe sancionar a Pinilla por el daño que ocasionó", apuntó a Al Aire Libre en Cooperativa.

"El tema es bastante complejo de dilucidar a mi juicio porque cuando estamos hablando de daños en el estadio se ha entendido siempre que estamos hablando de la infraestructura física del recinto, no de un objeto que pertenece a un particular", agregó.

Respecto a si el jugador debe ser sancionado o no, apuntó que "yo no he dicho que no tendría que haber sanción, sino que en mi visión no está contemplada en la normativa de nuestro código una conducta como la que se le imputa a Pinilla".

"Primero habría que establecer la culpa y, eventualmente, el dueño del objeto afectado tiene que empezar las acciones legales en nuestra legislación general", completó el ex miembro del Tribunal.