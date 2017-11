Angel Botto rectificó sus dichos: Pinilla realizó una acción reñida con la reglamentación

Angel Botto, ex presidente del Tribunal de Penalidades, rectificó sus dichos comentados a Al Aire Libre, sobre el incidente de Mauricio Pinilla con un fotógrafo del diario La Cuarta en el duelo ante S. Wanderers.

En diálogo con Los Sospechosos de Cooperativa, reconoció que en sus primeras declaraciones "no me atrevi a aventurar que eventualmente si se establecía una relación culposa por parte del jugador porque no había visto la imagen".

Respecto a ello, declaró que "con posterioridad sí accedí a la imagen televisiva y ésta es muy clara. Pinilla realizó una acción reñida con la reglamentación".

"Destruye un objeto que estaba dentro del recinto deportivo", señaló Botto, indicando que el código de penalidades "es bastante claro, estableciendo una sanción de 1 a 6 partidos de suspensión".