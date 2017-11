Angel Hoyos tras perder la final de Copa Chile: Hasta la lesión de Pinilla, el equipo estaba sólido

El técnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, con su particular estilo, felicitó a Santiago Wanderers por haber ganado la Copa Chile y evitó entrar en la polémica por la actuación del árbitro, asegurando que la caída pasó por situaciones futbolísticas, como la lesión de Mauricio Pinilla.

"Hasta la lesión de Pinilla, el equipo estaba sólido. Seis minutos después nos encontramos con el 0-1. Son cosas que suceden", comentó, remarcando que "nunca hablé de los árbitros y no hablaré hoy".

En la misma línea, indicó que "hay que felicitar al plantel que nos trajo aquí y al rival que ganó. Destaco a la gente, que conmueve. Me conmovió el equipo, que buscó por todos lados".

"Destaco el máximo del esfuerzo que ha hecho el plantel durate todo el semestre para llegar acá. Y la gente. Como he dicho, nunca caminaremos solos. Es un placer y un gusto estar en Universidad de Chile", sentenció haciendo un paralelo de la barra de Liverpool, cuyo lema es "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo).