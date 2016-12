Ayudante de Angel Guillermo Hoyos: No me parece que sea traidor por irse a la U

El ayudante de Angel Guillermo Hoyos en la selección boliviana, Luis Montellano, conversó este viernes con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el entrenador argentino, que asumirá en los próximos días en Universidad de Chile, y dijo que no le parece una "traición" que haya tomado su chance de ir al al elenco estudiantil.

"Las oportunidades pasan por la vida y cada uno decide si las toma o no. En una ocasión ya se comunicaron con él y nosotros estábamos en Once Caldas en esa época. Cada uno tiene su opinión, pero a mí no me parece que sea un traidor", dijo Montellano a Sospechosos de Siempre.

"Cada uno debe comer y mantener a sus familias. La vida de los técnicos en los clubes es muy corta. Son oportunidades que llegan pocas veces en la vida y no es cosa de suerte", añadió.

Respecto a su estilo de juego, Montellano explicó que Hoyos "es una persona que le gusta el fútbol agresivo. Le gusta el buen trato de balón, jugar por abajo, pero siempre presionando muy arriba. En los equipos que compartimos siempre aplicó mucha intensidad, es algo muy importante para él. Físicamente los pone a buen nivel para el juego que quiere. Es su característica más fuerte".

En cuanto al manejo del camarín, manifestó que "se sentará con cada uno de los jugadores. Es una persona que llega mucho al deportista, y cada uno de los futbolistas es diferente, tienen sus problemas y carácteres".

"Siempre lo ha hecho bien en ese sentido. Si se unen los jugadores, técnicos y dirigencia hacia un mismo camino los éxitos llegarán solo. Eso se consigue hablando, llegando a un acuerdo. Guillermo verá como maneja el tema", sentenció.