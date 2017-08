Beausejour y el conflicto mapuche: Es una piedra en el zapato para el Estado y un eslogan en elecciones

El lateral de Universidad de Chile Jean Beausejour se refirió en el programa de Chilevisión El Cubo a su cercanía con el pueblo mapuche y criticó el actuar de las autoridades con respecto al conflicto que tiene presencia en la Araucanía.

"Es una pena terrible ver que gente mapuche sufra con estas cosas. Gran parte de mi familia es mapuche, la otra haitiana, pero la gran parte mapuche, entonces no es que yo me identifique: yo soy mapuche", comenzó aclarando el futbolista.

"Hubo crímenes de Estado contra el pueblo mapuche y contra niños, hay violencia de ambos lados y veo difícil que se pueda solucionar de ambos partes. Para el Estado lo veo como una piedra en el zapato y es un eslogan para los que están en elecciones", agregó el jugador.

Pese a esto, resaltó que la Presidenta Michelle Bachelet pidiera perdón al pueblo mapuche, aunque pidió soluciones "valoro que la Presidenta haya pedido perdón, como en su momento lo hizo Patricio Aylwin con Chile, pero eso debería estar apoyado de medidas".

Beausejour, agregó que también que "nunca me sentí discriminado porque ser mapuche y negro es un motivo de orgullo, debo darle gracias a mi familia por lo que me inculcó".

Respecto a la posibilidad de realizar una carrera política en el futuro, aseguró que "me gusta la contingencia y estar informado, pero no me siento una persona politizada, en estos momentos no me veo en la política... Me considero una persona que se mueve del centro a la izquierda".

En cuanto a la participación que tuvo en el Consejo de Observadores del proceso constituyente, apuntó: "Creo que necesitamos una nueva hoja de ruta hecha íntegra desde raíz y realizada en democracia, es algo que se debe este país. La actual constitución tiene muchos apéndices desde lo valórico que no me gustan".