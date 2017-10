Christian Vilches y amenazas a Pizarro: Esto es fútbol, no una batalla

El zaguero de Universidad de Chile Christian Vilches desaprobó que los hinchas de Santiago Wanderers esperen con un ambiente hostil a David Pizarro en Valparaíso para el duelo que sostendrán ambos elencos este fin de semana.

"Lógicamente uno desaprueba estos hechos, es fútbol y no una batalla, no es nada. Toda la gente se debe enfocar en eso, es un partido, nadie se juega la vida ni nada. Es mi punto de vista", declaró el ex Atlético Paranaense.

El director de la Corporación Santiago Wanderers, Pedro Cordero, anunció que Pizarro será recibido como un "traidor" cuando vuelva a Valparaíso para el partido de este sábado que se jugará en el Estadio "Elías Figueroa" desde las 12:00 horas (15:00 GMT).