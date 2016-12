Diego Rivarola: "Si alguien se siente más importante que el club, está mal enfocado"

El ex delantero y actual asesor deportivo de Universidad de Chile Diego Rivarola conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre la actualidad del club azul y al entrevero entre Carlos Heller y Johnny Herrera, asegurando que nadie puede sentirse más importante que el club.

"Uno como ex jugador o referente de un club cuando trata de decirle cosas a los que están activos no siempre lo toman de buena forma, es complejo. Aveces se malinterpertan las cosas, pero hay que tener claro que lo más importante es la U y cada uno debe tener el lugar que le corresponde", comenzó diciendo al respecto.

"Si alguien no respeta el lugar que tiene está equivocado. Si alguno se siente más importante que el mismo club está mal enfocado. Cada uno debe respetar el lugar que tiene en la institución", agregó Rivarola sobre la publicación de Johnny Herrera en redes sociales respondiéndole a Carlos Heller.

En cuanto a su posibilidad de ser mediador entre los dirigentes y jugadores, advirtió que "es un tema complicado. Es difícil para los ex jugadores que estamos en el club porque estás al medio y entiendes a ambas partes, pero también ves cosas que ello no".

El ex delantero, además, aseguró que es un momento para intentar salir adelante y no buscar responsables por el presente azul. "Siempre hay una excusa, aveces válida y otras no, se buscan culpables donde no los hay. Pero creo que lo más importante acá es la U y todos debemos sacar esto adelante. Si hay un culpable se debe resolver de manera interna", expuso.

Horas claves para la búsqueda del entrenador

Diego Rivarola también tuvo palabras para la llegada de un nuevo entrenador y reconoció que Ariel Holan y Eduardo Coudet son opciones. "Estamos en búsqueda de técnico como todos saben. Son horas claves"

Sobre los candidatos, aseguró que "son técnicos que están muy bien evaluados y en Argentina también los quieren equipos grandes. Son posibilidades, pero aún no sefine el nombre final, algo que esperamos lo resuelva el directivo en las próximas horas".

En cuanto a los requisitos que debe cumplir el nuevo DT, advirtió: "Hay que ser realista. Es un conjunto cosas, La U no puede elegir un técnico por una sola carácterística, hay que poner todos los detalles sobre la mesa. Pero deben tomarse el tiempo necesario para elegir lo mejor posible".