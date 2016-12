Eduardo Azargado: La U empieza con Johnny Herrera, no es un tema el ver si se queda o no

El preparador de arqueros Eduardo Azargado dijo que no debe ser un tema en Universidad de Chile si es que Johnny Herrera se queda o se va del club, debido a que es un jugador que debe permanecer en la institución.

"No entiendo el cuestionamiento. Es importante ver qué temas impiden que Johnny siga en el equipo que quiere y en el que ha dado la vida y todo por el club, ni siquiera es un tema de creer o no", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Tiene que estar ahí, creo que la U empieza con Johnny y para mí no es tema ver si se queda o no. El es de la U, es el arquero titular, respetando a -Fernando- De Paul y a los muchachos que están, pero creo que no es tema", sostuvo para luego mostrarse extrañado porque se cuestionen las opiniones del meta.

"Me extraña que de alguna forma se cuestione porque Johnny opina. Cuando estuvo Sebastián -Beccacece-, para los dirigentes el jugador portavoz de todo su proyecto era Johnny. Si le dan la posibilidad de participar en algo que no sé si era lo indicado y hoy lo critican porque él opina sobre una situación, ése es el problema que existe, no Johnny", comentó.

Además, Azargado señaló que el equipo azul necesita que todos sus estamentos asuman los roles que les fueron atribuidos en relación a las posiciones que ocupa.

"Si soy presidente debo comportarme como tal, si soy capitán o jugador, también. Ese rol es necesario trata que no se vicie o que si en algún momento me sirve para una cosa o lo utilizo para eso, tene que ver con eso. Mientras cada uno cumpla su rol que le corresponde, no debiese haber problema", cerró.

En otra información sobre Universidad de Chile el zaguero Gonzalo Jara sufrió un corte en uno de sus pies y se le evalúa para saber si puede estar presente en el inicio de los trabajos, el próximo 2 de enero.

Además, este martes llega al país el DT Angel Guillermo Hoyos, quien puede ser presentado el miércoles como nuevo entrenador de la U.