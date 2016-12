Eduardo Coudet: Sería interesante dirigir a Universidad de Chile

El entrenador argentino Eduardo Coudet le respondió a Los Sospechosos de Siempre en Cooperativa sobre el posible interés que tiene Universidad de Chile de contar con él, asegurando que le interesaría dirigir a los azules, a pesar de que aún no exista una comunicación oficial con la institución.

"Por ahora no hablo nada del tema, porque no hemos hablado nada (con la U)", dijo el ahora ex entrenador de Rosario Central, quien recalcó que si se da la posibilidad "puede ser algo interesante... Sería interesante".

Coudet afirmó este martes que no tiene interés en dirigir en Argentina, abriendo esta opción en los azules.

En tanto, Ariel Holan corre con ventaja para ser el entrenador de los estudiantiles. Siempre según Al Aire Libre, los dirigentes azules quieren contar con él porque ya son varias las reuniones que han tenido y ven con buenos ojos su proyecto.

A pesar de eso, Holan tiene una opción en Independiente de Avellaneda. Noray Nakis, uno de los vicepresidentes del club argentino, dijo que "se está evaluando su nombre, por ahora. No lo puedo dar como un hecho todavía. Estamos sosteniendo reuniones con varios entrenadores, para ver que decisión tomamos. Esta la tomaremos después de Navidad".

Pero un tercer nombre se sumó en las últimas horas, debido a que Sergio Bernabé Vargas, ex arquero e ídolo de la institución, se reunió con Azul Azul para presentar su proyecto, que contaría con Jorge Pautasso, quien trabajó con Gerardo Martino en FC Barcelona y Argentina, como ayudante técnico y con Marcelo Cabezas, con experiencia en Boca Juniors junto a Claudio Borghi, como preparador físico.

Sergio Vargas "conoce las reglas"

En conversación con La Hora del Taco PM, de Radio Universo, Vargas manifestó que sabe que hay otros candidatos y que "ya sabía las reglas del juego, desde que me llamaron. Sabía que estaban hablando con otros entrenadores, que han dirigido en Argentina. Son buenos DT. Pero yo sé que puedo hacer un buen trabajo para hacer protagonista a la U y pelear campeonatos".

Universidad de Chile espera tener resuelta la disyuntiva del nuevo entrenador para antes de Navidad, para luego volver a las prácticas el 2 de enero.