Encuesta: La familia del fútbol se inclina por la U en la fecha final

Varios de los protagonistas del Torneo de Clausura manifestaron en Al Aire Libre en Cooperativa su preferencia por Universidad de Chile de cara a la definición de este fin de semana en la jornada doble que incluirá el duelo de los azules ante San Luis y el partido entre Cobresal y Colo Colo.

Es el caso del técnico de Everton, Pablo "Vitamina" Sánchez, quien cree que ambos elencos contendientes saldrán airosos de sus respectivos partidos.

"Son dos equipos grandes y uno los piensa como ganadores, entonces en esta sensación me parece que corre con ventaja la U por ese punto de diferencia. Me parece que es más duro el partido de la U, sin faltarle el respeto a Cobresal, pero ya descendidos no es lo ideal jugar este tipo de compromisos. Pero San Luis sin (Braulio) Leal se complicará porque han sido muy dependientes de lo hecho por él. Si me apuras, me parece que ganarán los dos", dijo el DT.

Martín Palermo, en tanto, cree que si la U mantiene su nivel de juego, podrá alcanzar el título.

"Son partidos de fútbol complicados y se vio con Colo Colo, que tenía el partido controlado y le igualan a los 85. La U llega con una victoria amplia y si la U haces las cosas bien, conseguirá el título, aunque San Luis es un equipo muy duro y sin duda estará con las ganas de arruinarle la fiesta", comentó el entrenador de Unión Española.

Mathias Riquero, volante de Iquique, también emitió su veredicto y se inclina por los azules: "Yo veo muy bien a la U, viene bien. Si bien no hay nada definido, porque este campeonato ha sido complicado, pero creo que la U tiene la primera opción. Depender de sí mismo es un plus importante", dijo el uruguayo nacionalizado chileno.

Claudio Muñoz, jugador de Antofagasta, se suma a las preferencias: "Hay un factor emocional y en eso tiene ventaja la U, porque viene peleando de atrás y tras pasar a liderar viene con un envión anímico. Creo que tiene la primera opción, pero es difícil apostar por alguien", comentó.

Germán Cavalieri, entrenador de Palestino, dijo que la irregularidad del torneo le puede pasar la cuenta a la U, aunque cree que las mayores opciones están con los universitarios.

"El torneo ha sido muy irregular y la U tiene un partido muy difícil ante San Luis, aunque no hay que desestimar lo que pueda hacer Cobresal. Quizás no te dije nada, pero creo que la U está más cerca de por cómo se dieron los resultados. Si la U hace lo que hizo ante O'Higgins, sale campeón o si Colo Colo hace el segundo tiempo ante Antofagasta, también es la U campeón", señaló.

Por último, Fernando Martorell, jugador de Cobresal, dijo que ellos son protagonistas y como tales buscarán irse con la frente en alto.

"Para mí, el que mejor viene es la U. De los dos, me parece que viene mejor la U, sobre todo en la parte final. La verdad fue duro el descenso, pero es bueno que nos toque el último partido con CC, sabiendo que somos protagonistas. Nuestra idea es irnos con la frente en alto para despedirnos de la mejor manera de nuestro público", señaló.