Futbolista de Universidad de Chile es nuevo refuerzo de D.C. United de Estados Unidos

D.C. United de Estados Unidos confirmó la llegada de Bruno Miranda, juvenil boliviano de Universidad de Chile, como su nuevo refuerzo para la nueva temporada de la MLS estadounidense.

El cuadro de Washington ratificó el arribo del atacante de 19 años en su sitio web, en donde destacaron el debut del delantero en la selección adulta de Bolivia en la Copa América Centenario.

A su vez, el gerente general de los estadounidenses, Dave Kasper, señaló que "Bruno es un jugador joven que tiene un futuro brillante en la MLS".

Miranda estará a préstamo en DC United hasta fines de 2018, tras lo cual el cuadro estadounidense podrá ejercer la opción de compra de su pase a Universidad de Chile.

