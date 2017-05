Gonzalo Espinoza: El Clausura es emocionante producto de la irregularidad

El volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza reconoció que el actual Torneo de Clausura es emocionante, dada la cantidad de equipos que disputan el título a falta de tres fechas, lo que es producto de la irregularidad, según explicó.

"Por todos los equipos que pelean el torneo, es emocionante, pero eso se lo ha dado la irregularidad del campeonato. En un campeonato corto pocas veces se da lo de ahora, es emocionante en los dos frentes, la pelea por el descenso y por el campeonato, donde hay siete equipos con chances de pelear el campeonato", manifestó.

"En ese sentido es emocionante, pero es producto de la irregularidad del campeonato", agregó el centrocampista azul, quien termina contrato a mediados de este 2017.

En relación a eso, el ex jugador de Unión San Felipe sostuvo que su idea es mantenerse en el club estudiantil.

"Las posibilidades de quedarse siempre están, quedo libre y hace tiempo paso de club en club, nunca he estado libre, me gustaría negociar libre con la U. Sé las intenciones que tienen, me las han comentado, pero por mí, ya lo dije en algún lugar, por mí jugaría toda la vida en la U", sentenció.

"Hay que analizarlo, hay que verlo, tendremos que conversarlo, pero es bueno aprovechar este momento de quedar con el pase en mano, cumplir sería salir campeón, nada más", insistió.

Luego, declaró que en la U vieron con buenos ojos el empate de Colo Colo ante Palestino, que les permitió seguir con opciones en la lucha por el título del Clausura, pese a caer en el clásico ante Universidad Católica.

"No ganamos el partido y gracias a dios se nos da esta oportunidad de seguir peleando el campeonato", manifestó.

La U enfrenta este viernes a Cobresal, desde las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional, por la duodécima fecha del Clausura, donde son terceros con 21 puntos, uno menos que los "albos", que lideran el certamen.