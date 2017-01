Gonzalo Espinoza en su regreso: Espero estar a la altura de la U

El volante Gonzalo Espinoza afirmó que tiene la intención de estar a la altura del desafío que significa estar otra vez en Universidad de Chile, club que dejó al ser enviado a préstamo a Patronato de Paraná de la liga argentina.

"Esperaba con ansias este momento, creo que desde que me fui extrañé mucho a la U. Cuando me dijeron que estaba la chance de volver, solamente fue alegría -lo que sentí-. Estoy contento por estar de vuelta, enfocado en hacer las cosas bien y aportar lo mejor de mí", señaló al sitio oficial del equipo "laico".

"Cuando me fui, lo hice analizando y pensando muchas cosas. Traté de llegar a mi nivel afuera, retomarlo, y creo que lo hice. Espero seguir con ese ritmo y estar a la altura de la U", agregó para luego asegurar que tiene una "actitud nueva".

"En lo personal creo que estoy un poco más maduro, analizando lo que pasó. Espero estar a la altura de lo que es la U y responder de la mejor manera", insistió el ex jugador de Arsenal de Sarandí, quien sostuvo que está preparado para pelear el puesto en los azules.

"Es lindo que a uno le recalquen que está haciendo bien las cosas, me vine muy contento y con sentimientos encontrados, porque ellos querían que me quedara y estaba cómodo, pero mis ganas de venir a la U me hicieron volver", dijo en primera instancia.

"A Lorenzo -Reyes- lo conozco desde que estábamos en Huachipato, es un buen jugador, lo mismo Chino -Sebastián Martínez- y Franz -Schultz-, que hacía lo suyo en Wanderers... está buena la competencia, es rico cuando hay buenos jugadores con los que estás peleando el puesto", argumentó Espinoza.

Además, luego de apuntar que su intención es ser campeón con la U, destacó que "con las charlas de Guillermo Hoyos se ve que tiene muy claro lo que quiere y cuando uno lo tiene claro, las cosas salen bien. Se ve que lo que él planifica y tiene en mente nos dará resultados. Es lo que necesitamos, la U y estos jugadores, tener una idea clara".