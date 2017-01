Gonzalo Espinoza: Quiero enfocarme en lo que puedo aportar a la U y dejar atrás lo que pasó

El volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza habló en profundidad en Al Aire Libre en Cooperativa sobre su regreso al conjunto estudiantil tras jugar a préstamo en Patronato de Paraná, del fútbol argentino, luego de una polémica salida del cuadro "laico".

El jugador formado en San Felipe descartó que su retorno a la U sea una revancha, pero sí aclaró que fue lo que se propuso una vez que dejó el club a mediados del 2016.

"Nunca lo tomé como revancha, solo como un regreso. Ya dije una vez que la mayoría sabe lo que puedo aportar, quiero enfocarme en eso y dejar todo lo malo o lo que puedan hablar de lo que pasó, atrás. Vengo con otra mentalidad, para enfocarme en la U y en andar bien", indicó el jugador, que fue tildado de "manzana podrida" tras un asado en la era de Sebastián Beccacece.

"Cuando me fui, lo hice analizando muchas cosas, allá -en Argentina- pensaba mucho, hay momentos de madurez, a medida que pasa el tiempo uno analiza las cosas con más calma", sostuvo Espinoza.

"Viví un momento familiar bueno, nos sirvió mucho a mi familia alejarnos de acá, eso te va a yudando y haciendo madurar", complementó el ex Racing.

"Me fui con el objetivo y dije que intentaría hacer las cosas bien para volver a la U y si me tengo que ir, irme bien. Siempre lo propuse, tuve fe en la posibildiad y cuando me dijeron -que volvía-, fue un momento de alegría, me emocioné después de tantas cosas que pasaron", prosiguió Espinoza.

Sobre la llegada de Carmona

También el otrora jugador de All Boys destacó la posible incorporación de Carlos Carmona y del argentino Lucas Ontivero al mediocampo azul, debido a que puede elevar el nivel de los que ya están.

"Hay muy buenos jugadores en el medio y los que lleguen, siempre van a ser un buen aporte. Los nombres de Carlos y el muchacho argentino, ilusionan, pero hay que ganarse un puesto, estamos todos en la misma y si es así, será una buena pelea", explicó.

"Eso ayuda a que el rendimiento individual y grupal vaya en alza, veremos lo que pasa, Carlos tiene nombre y trayectoria, nos serviría mucho, en lo personal ayudaría a que uno suba su rendimiento", cerró.