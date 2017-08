Gonzalo Jara no descarta partir a Boca Juniors: Estoy en una encrucijada difícil

Gonzalo Jara dejó preocupados a los hinchas de Universidad de Chile. Tras la derrota con San Luis en Quillota, el defensa de los azules dialogó con el CDF y no descartó la posibilidad de emigrar al fútbol argentino y recalar en Boca Juniors.

"No la he dejado escapar (la oportunidad de jugar en Boca), pero tengo que ser consciente también. Mi equipo, si yo tuviera la oportunidad de partir, no tiene la opción de traer nuevos jugadores. Es complicado para mi tomar una decisión", explicó.

"La ventaja está abierta, en Argentina no han cerrado el libro de pases, pero acá sí y la U no se podrá reforzar. Estoy en una encrucijada un poco difícil", completó.

Finalmente, al ser consultado sobre un plazo para decidir, aseguró que durante la próxima semana definirá su continuidad con los azules.