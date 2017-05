Guillermo Hoyos: Corinthians es muy fuerte en lo colectivo, pero la U es un equipo de jerarquía

El director técnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, se refirió al crucial duelo del equipo azul ante Corinthinas de este miércoles por Copa Sudamericana, asegurando que enfrentarán a un rival que es muy fuerte en lo colectivo y que tienen la jerarquía como para vencerlos.

"Acá no hay secretos, debemos tratar de buscar lo máximo en donde nosotros podamos llegar a hacer daño. Es un equipo muy sólido que ganó el Paulista a través de una propuesta. Sabemos contra quien jugamos, enfrentamos a un equipo que ha tenido un crecimiento enorme. Se basa mucho en su orden defensivo, tiene un plantel de jerarquía", expuso Hoyos.

"El gran secreto que tienen es el colectivo que es muy fuerte, trabajan todos y hacen que las partes vulnerables sean muy pocos, pero notros también tenemos un equipo de una jerarquía muy importante y con un nivel muy importante. Uno confía mucho en el ataque, en lo individual, porque tenemos jugadores muy creativos", agregó.

Motivación histórica

Sobre la importancia del encuentro, Hoyos admitió que el título conseguido el 2011 por los azules los motiva para intentar revertir el 2-0 sufrido en la ida. "Un compromiso que la historia del club te la dice. La historia está escrita en un copa ganada y de la forma que se ganó, lo que transmitió a todos los que amamos el fútbol. Eso te hace vivirla con mayor intensidad", indicó.

Además, aseguró que por la categoría del rival "este no parece un partido de primera ronda, sino que de fases finales por lo que representan los equipos".

La U es como Liverpool

Respecto al marco de público que espera para el miércoles, apuntó: "Me lo imagino como es el club, su gente y su historia. Con una cantidad enorme de personas. Este equipo nunca está solo por más que la situación que te toque vivir sea mala".

"La comunión que hay entre los jugadores y la gente es importante. Eso lo doy como algo descontado, la pasión y el sentimiento de este club está muy metido en el hincha. La U es como Liverpool, con su frase, 'You'll Never Walk Alone', nunca caminarán solos", complementó.

En cuanto a lo futbolístico, dejó en suspenso la presencia de Sebatián Ubilla. "Siempre lo tenemos algo guardado, pero tendremos que ver como llega y tomar una resolución. Es un problema que tiene que ya desde el 22 lo soluciona -se opera- y es una alegría inmensa para el como persona y como jugador", expresó.

El Clausura y los incentivos

Hoyos, en tanto, aseguró desconocer la información sobre un supuesto incentivo para Deportes Antofagasta, esto luego de una entrevista a Hugo Droguett que sacó el tema a la palestra.

"Lo tengo ni analizado, no puedo decir lo que siento, pero eso del lado nuestro no está... Personalmente creo que son situaciones que se viven, están y se manifiestan, pero es muy amplio todo esto. Veremos como es esta información, pero yo no estoy enterado de absolutamente nada", aseveró.

En cuanto a la necesidad de que Colo Colo enrede puntos, el DT azul advirtió que "yo no le deseo el mal a nadie, que sea lo que tenga que ser. Internamente terminado el partido quedan todavía seis puntos. No digo una cosa por otra para quedar bien con nadie. Pero sí, en la vida nunca ganamos ni perdemos antes. Emocionalmente estoy espléndido porque sigo confiando en lo que creo".

Además, agregó que "quiero resaltar que lo que nosotros tenemos que hacer es vivir el momento como lo hemos dicho siempre, pero no adelantar las cosas. O'Higgins es un equipo competitivo que viene haciendo las cosas bien hace muchos años. Realmente son partidos muy exigentes, por la propuesta de dos equipos que van a buscar".

Finalmente, tanto por los Celestes como por Deportes Antofagasta en su duelo ante Colo Colo, apuntó: "Los rivales de los equipos que van a jugar contra los que pelean también juegan y hay un respeto hacia todos".

Universidad de Chile enfrentará este miércoles a Corinthians en el Estadio Nacional desde las 21:45 horas (00:45 GMT), mientras que el próximo domingo se verá las caras con O'Higgins en Rancagua a las 15:00 horas (18:00 GMT).