Guillermo Hoyos: David Pizarro es patrimonio nacional, hay que cuidarlo y protegerlo

El entrenador de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, aseguró que el volante naional David Pizarro se ganó el rótulo de patrimonio nacional y que todos deberían cuidarlo y protegerlo, esto ante las amenazas de un sector de la hinchada de Santiago Wanderers y de un directivo de la corporación.

"David Pizarro, como otros jugadores, se ha ganado el título de patrimonio nacional a nivel de fútbol. Son jugadores que representaron a un país por tantos años. Todo el mundo lo tiene que cuidar y proteger. Lo que ha logrado él y muchos de sus compañeros es una bendición para todo Chile", dijo el entrenador.

"A veces la gente es pasional, pero en el momento en que se analice de manera profunda, te darás cuenta que en vez de silbarle, le debes aplaudir por todo lo que le da al fútbol. Pizarro le ha dado el nombre al país por todo el continente europeo, y uno que vive allá sabe lo difícil que es", agregó.

En cuento al buen rendimiento mostrado por el mediocampista ante Universidad Católica., apuntó que "lo de David nos alegra de corazón por sus capacidades humanas y futbolísticas y por lo que transmite al plantel en estos 10 meses que estamos compartiendo. Es un privilegio que te da la vida tener a este tipo de jugador y persona".

Ante las posibilidades de ser de la partida ante Santiago Wanderers, dejó en duda su presencia. "Siempre interactúo con él y busco la mejor posibilidad para el equipo", expresó.

Con miras al equipo que saltará al terrreno de juego el domingo, Hoyos se refirió a los problemas que ha tenido para repetir un once, advirtiendo que "las cosas suceden para mejorar, no tenemos temor a lo que pase porque la respuesta del colectivo ha sido total. Los chicos nos están llevando a esta situación, en una final en Copa Chile y la opción del torneo. Las lesiones no se pueden preveer y lo importantes es ver cómo salir de eso. Para nosotros todos los jugadores son importantes".

Ante esto, aseguró que Gonzalo Jara logró entrar a la convocatoria para el choque del sábado, mientras que Jean Beausejour no alcanzó a recuperarse y será baja en el "Elías Figueroa".

"Jara y Beausejour siguen su proceso de recuperación. Nosotros tratamos siempre de que el jugador esté al máximo, no arriesgarlo a su integridad física por un resultado. La recomendación es estar bien para poder participar. Gonzalo está avanzando muy bien y está en la convocatoria. Jean necesita un tiempo más", expuso.

Los duelos ante Santiago Wanderers

Universidad de Chile se medirá este sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT) ante Santiago Wanderers y luego, el 11 de noviembre, se volverán a ver las caras en la final de la Copa Chile.

"Me gusta su estilo y vocación de ir a buscar los partidos. Vamos a enfrentarlos con mucho cuidado y valentía. Serán dos lindos partidos", apuntó sobre los "caturros".

Consultado por los 10 años que lleva la U sin ganarle de visita a Santiago Wandererers, apuntó que "es lo más lindo tener la posibilidad de ganar un partido. Lo otro son las estadísticas, pero está la posibilidad de seguir creciendo en esta liga tan competitiva en la que hay muchas cosas en juego y sin nada definido. Hay que vivirlo, sentirlo y no recordar el pasado, debemos alimentar el presente con lo que somos para alimentar el futuro".